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понедельник, 25 октября 2021 18:27

В России взорвался пятиэтажный дом: есть раненые
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Фото: @rianru

В России в Набережных Челнах в понедельник, 25 октября, в жилом доме произошел взрыв.

Предварительная причина взрыва - нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Медикам передали четырех пострадавших, сообщает ТАСС. Пятого пострадавшего вытащили из-под завалов. Он в тяжелом состоянии.

"В результате мощного взрыва осколки от разбитых окон и бетонные конструкции дома разлетелись на несколько десятков метров. В данный момент ими устлана почти вся улица. Повреждены несколько припаркованных у дома машин", - говорится в сообщении.

Информация о взрыве газа в пятиэтажном жилом панельном доме поступила в 17:30. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. По данным МЧС, эвакуировали 32 человека.

Взрыв мог произойти из-за утечки из неисправного газового шланга в квартире на четвертом этаже, сообщил информированный источник российского "Интерфакса". Рассматриваются разные версии случившегося, но эта - основная.

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В Московской области РФ в городе Ногинск 8 сентября произошел взрыв газа в многоэтажном жилом доме. Мощный взрыв разрушил 17 квартир и несколько этажей. На место происшествия выехали 120 спасателей и 30 единиц техники. Спасатели до сих пор разбирают завалы. Утром из-под обломков дома достали четырех человек, двое из них дети.

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