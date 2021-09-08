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среда, 08 сентября 2021 15:52

Возросло число жертв взрыва многоэтажки под Москвой
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В России число жертв взрыва газа в Ногинске Московской области возросло до 15 человек.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. Еще пять человек не выходят на связь.

"Нашли тела двух погибших. Всего пострадали 15 человек. На восстановление домов после такого инцидента уйдет около шести месяцев. Власть позаботится о людях", - сказал он.

Фото: Reuters

Вероятной причиной взрыва стала утечка газа. Кухонную плиту могли использовать, чтобы обогревать квартиру.

Семьям погибших обещают выплатить по миллиону рублей. Раненые также получат денежные компенсации.

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Мощный взрыв разрушил несколько этажей и 17 квартир жилого девятиэтажного дома в городе Ногинск Московской области. На место происшествия выехали 120 спасателей и 30 единиц техники. Спасатели до сих пор разбирают завалы. Утром из-под обломков дома достали четырех человек, двое из них дети.

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