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воскресенье, 06 мая 2018 16:26

Выбрали страну с самым чистым воздухом на земле

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Выбрали страну с самым чистым воздухом на земле
в Финляндии зафиксировали чистый воздух. Изображение: navkolosvitu.net.ua

В Финляндии лучшее качество воздуха, чем в любой другой стране на Земле, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Станции мониторинга финского метеорологического института показывают, что в Финляндии есть около 6 мкг мелких частиц на кубический метр воздуха, что является самым низким показателем во всем мире. Качество воздуха в Эстонии, Швеции, Канаде, Норвегии и Исландии приближается к этой цифре.

По данным ВОЗ, в Азии и Африке есть страны, в которых девять из десяти человек дышат загрязненным воздухом. Это Уганда, Монголия, Катар, Индия и Камерун.

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Места с наихудшей качеством воздуха имели количество мелких частиц в десять раз больше, чем места в верхней части рейтинга. Индекс основан на данных измерительных станций с примерно 2500 различных мест, собранных в период между 2008 и 2016 годами.

Ученые выяснили, какая работа делает человека счастливым.

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