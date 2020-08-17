Выборы в США: как изменился разрыв между Трампом и Байденом

Среди тех, кто собирался пойти на голосование (72%), поддержка Байдена составляет 53%, Трампа - 46%. Фото: pixabay

Уменьшается разница в поддержке среди зарегистрированных избирателей между действующим президентом США Дональдом Трампом и его оппонентом Джозефом Байденом.

Байдена и его кандидата в вице-президенты Камалу Харрис готовы поддержать 50% опрошенных, сообщает CNN по результатам опроса.

Трампа и Майкла Пенса - 46%. В середине июля у Байдена была поддержка на уровне 52%, у Трампа - 42%.

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Среди тех, кто собирался пойти на голосование (72%), поддержка Байдена составляет 53%, Трампа - 46%. При этом 53% избирателей "с большим энтузиазмом" относятся к голосованию на выборах, что стало новым рекордом в опросах CNN в циклах президентских выборов с 2003 года.

Президентские выборы в США состоятся по графику, 3 ноября. Трамп выразил мнение, что выборы могут быть отсрочены. Эту идею отвергли демократы и республиканцы в Конгрессе.