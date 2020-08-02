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воскресенье, 02 августа 2020 23:10

В Белом доме подтвердили дату президентских выборов

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В Белом доме подтвердили дату президентских выборов
Трамп говорил об отсрочке выборов. Фото: REUTERS

Президентские выборы в США состоятся по графику, 3 ноября.

"Мы собираемся провести выборы 3 ноября, и президент намерен одержать победу", заявил руководитель аппарата Белого дома Марк Медоус на телеканале CBS.

В четверг Трамп выразил мнение, что выборы могут быть отсрочены. Эту идею отвергли демократы и республиканцы в Конгрессе.

Трамп выступает против голосования по почте и неоднократно заявлял, что оно может привести к широкомасштабным избирательным фальсификациям.

Медоуз в воскресном эфире защитил позиции президента, заявив, что голосование по почте должно быть проведено должным образом.

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Медоуз также ушел от ответа на вопрос репортера, ответственно ли со стороны президента выражать идею отсрочки выборов.

Некоторые штаты работают над расширением голосования по почте. Другие заявили о своем намерении считать бюллетени, которые будут отправлены 3 ноября, но поступят позже.

В своем Твиттере в воскресенье Трамп пригрозил судебным иском власти штата Невада, который пытается расширить голосования по почте.

30 июля Трамп поднял вопрос о переносе президентских выборов, намеченных на ноябрь, на фоне пандемии коронавируса.

31 июля он заявил, что не хочет переносить выборы.

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