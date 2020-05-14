Выборы в США: Байден обошел Трампа

Выборы 46-го президента США должны состояться 3 ноября 2020 года. Фото: REUTERS

Бывший вице-президент, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опередил действующего американского лидера Дональда Трампа в предвыборной гонке. Об этом свидетельствует рейтинг общенациональной поддержки избирателей.

Опрос, опубликованный 13 мая, показывает, что 51% опрошенных поддерживает Байдена. Тогда как Трампу отдают предпочтение 46% избирателей, сообщает на CNN.

Также, авторы исследования отмечают, что Байден имеет большую популярность у женщин, а Трампа на выборах готовы поддержать мужчины.

Различия электората кандидатов на этом не заканчиваются. Если представителя демократов больше поддерживает чернокожее население Соединенных Штатов и люди за 40, то Трамп нравится белокожому электорату и молодежи.

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Главным преимуществом американского лидера перед кандидатом от демократов избиратели назвали экономические компетенции - 54% опрошенных. А вот в вопросе борьбы с пандемией коронавируса респонденты отдали предпочтение оппоненту президента - 51%.

Общее количество респондентов, негативно относящихся к Дональду Трампу - 55%, Джо Байдену - 46%.

Выборы 46-го президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.

Документ с предупреждением о возможных попытках России вмешаться в президентские выборы США разослали штатам Министерство внутренней безопасности США и ФБР. В служебной записке пишут о восьми возможных методах российского вмешательства, а уровень их угрозы оценивают как "высокий" и "умеренный".