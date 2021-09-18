Выборы в России: Путина поймали на нарушениях

Путин сейчас находится на изоляции из-за вспышки Covid-19 в его окружении. Фото: пресс-служба Кремля

Российский президент Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн. При этом он не использовал необходимый для авторизации и подтверждения личности смартфон. А на часах Путина была старая дата.

В Кремле объяснили, что Путин использовал для голосования телефон одного из своих помощников. Он сам гаджета не имеет.

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Журналисты "Настоящего времени" обратили внимание на часы главы Кремля - там было указано 10 сентября, а не 17. Это позволило предположить, что видео было записано заранее. Но досрочное голосование онлайн не предусмотрено.

Журналист "Дождя" нашел объяснение - часы Путина отстают в неделю. Он обратил внимание, что во время посещения российско-белорусских военных учений "Запад-2021" 13 сентября на часах было 6 сентября.

В России 17 сентября стартовала выборы в Госдуму. Голосование продлится три дня. В него включают жителей Крыма и Донбасса. В оккупированных районах около месяца действуют сотни "разъяснительных центров". Там украинцам массово выдают российские паспорта. Верховная Рада Украины обратилась к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов в Госдуму Российской Федерации во временно оккупированном Крыму с привлечением к голосованию граждан Украины с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.