Выборы в Европарламент называют сенсацией. Объясняем, что произошло

На выборах в Европарламент много голосов отдали за зеленых. Фото: images.unian.net

Консерваторы и социал-демократы потерпели поражение на выборах в Европарламент впервые за 40 лет его существования.

Выиграли ультраправые и "зеленые", и либералы. Первые выступают против углубления евроинтеграции и за сотрудничество с Россией. Вторые - адепты ЕС и критики политики Владимира Путина, сообщает ВВС.

Много лет правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) и "Социалисты и демократы" удерживали большинство в Европарламенте. Теперь они его потеряли.

Партия Брекзита победила на выборах в Европарламент в Великобритании - 31,7% голосов. Выборы закончились большими потерями для 2 ведущих традиционных партий - консерваторов, получившим лишь 8,7%, и лейбористов с 14% голосов.

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Во многих странах, от Скандинавии до Португалии, "зеленые" партии значительно усилили свои позиции, прежде всего, благодаря молодежи. В Германии "зеленые" заняли второе место из почти 21% голосов после партии Ангелы Меркель. Каждый третий избиратель моложе 30 лет голосовал именно за них.

Во время кампании 90 ведущих немецких звезд YouTube призывали голосовать за силы, которые с вниманием относятся к проблемам окружающей среды. Они также выступили против ультраправой "Альтернативы для Германии", которая, по их словам, отрицает изменения климата.

Во Франции "зеленые" получили 13,2% голосов - третье место после партий Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона. Характерно, что и Макрона, и Ле Пен также поддерживают ряд лозунгов "зеленых".

В Британии "зеленые" обошли правящую консервативную партию, получив четвертое место с 11,1% голосов. Историческое второе место "зеленые" заняли в Финляндии с 16% голосов, третье - Ирландии с 15% голосов, четвертое - Австрии с 14%. В общем "зеленые" увеличили представительство в Европарламенте с 50 до 67 мест.

Ультраправые получили на этих выборах первое место в Италии и Франции. В Италии правая Лига Севера получила 34,3% голосов. Во Франции "Национальное объединение" Марин Ле Пен получило 23,3% голосов.

В то же время ультраправые партии в Нидерландах, Испании, Германии и Греции продемонстрировали снижение популярности. "Альянс либералов и демократов" будет третьей силой по количеству мест в Европарламенте. Преимущественно благодаря успехам либералов в Великобритании и Франции.

Во вторник в Брюссель приедут лидеры стран ЕС. Ожидается, что они будут обсуждать и кандидатуры преемников действующих руководителей Еврокомиссии, Европейского Совета и Европейского центробанка.

На выборах в Европейский парламент первое место занимает блок христианских демократов. Вместе с "Альянсом социалистов и демократов", а также социал-демократами могут сохранить большинство в новом созыве.