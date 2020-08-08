Выборы в Беларуси: силовики задержали велосипедистов

В Минске задержали участников велопробега. Фото: TUT.BY

В столице Беларуси Минске велопробег в знак солидарности закончился массовыми задержаниями и избиением участников.

Работники ОМОН и военные "паковали" граждан с велосипедами в автозаки, сообщает TYT.by.

У одного человека в результате задержания началась эпилепсия.

По предварительной информации, задержали 6 граждан. В задержаниях принимали участие милиция, силовики ОМОН и военные.

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Велопробеги солидарности уже проходили в Минске. Ранее участников не задерживали. Многих велосипедистов штрафовали за отсутствие зеркал.

В Беларуси арестовали диджеев, которые в Минске на организованном властями празднике включили песню "Перемен" Виктора Цоя. Так, когда на провластном концерте внезапно зазвучала песня, организаторы сразу вырвали провода из аппаратуры.