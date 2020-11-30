"Вы понимаете украинский?" - Меркель расспрашивала Тихановскую об Украине

Светлана Тихановская встретилась с Ангелой Меркель. Фото: www.dw.com

Белорусская политическая деятельница Светлана Тихановская рассказала о необычном вопросе, который на встрече получила от канцлера Германии Ангелы Меркель.

Подробностями женщина поделилась в интервью "Радио Свобода".

По словам Тихановськой, Меркель спросила понимает ли она украинский язык.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тихановская заявила о желании встретиться с Путиным

"Ангела Меркель говорит об Украине, об украинском языке. Она спросила: "Вы понимаете украинский?". Я говорю: "Конечно, я понимаю - он ​​очень и очень близок с белорусским, с русским наоборот, и мы достаточно легко понимаем друг друга. - "Ну хорошо". Вот такая скоротечная беседа была у нас ", - поделилась женщина.

Она добавила, что с Меркель общались на английском языке, несмотря на то, что канцлер понимает русский.

Светлана Тихановская в течении сентября-октября встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Литвы Гитанасом Науседа, президентом Словакии Зузанной Чапутовой, премьер-министрами Польши и Словакии, министрами иностранных дел Австрии, Греции, Литвы, Германии, Польши, Словакии в качестве лидера белорусской оппозиции.

Вероятный победитель президентских выборов в США, Джо Байден намерен встретиться в ближайшее время с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.