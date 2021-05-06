Ввели необычный запрет на свадьбах из-за пандемии коронавируса

На свадьбах запретили танцевать. Фото: vogue

Жителям округа Колумбия, США, запретили танцевать на свадьбах из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил NY Post.

Ограничение приняли как раз перед началом свадебного сезона, чтобы уменьшить распространение вируса.

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По словам организатора свадеб и владелицы свадебного агентства Стефани Садовски, из-за внезапного ограничения люди экстренно переносят торжества за пределы округа.

"Планируя свадьбу, они и так пошли на уступки, бесконечно сокращая количество гостей", - прокомментировала она.

Представители мэра объясняют запрет тем, что как только люди встают и начинают танцевать, их поведение меняется. Люди с большей вероятностью будут сближаться и касаться друг друга, а значит, будут более подвержены заражению.

Изоляция на карантине улучшила психическое здоровье людей. Несмотря на первоначальное снижение уровня счастья в локдауну в марте 2020 года, в последние несколько недель апреля 2021 года уровень тревожности снизился у людей с имеющимися психическими расстройствами и без них.