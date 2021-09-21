Вулкан на Канарских островах "съел" уже 166 зданий

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Лава из вулкана, извергающегося с воскресенья на острове Ла-Пальма на испанских Канарских островах, подошла к океану.

Эта ситуация беспокоит испанские власти, поскольку реакция лавы на соленую воду приводит к выбросам токсичных газов. В море вокруг острова создана запретная зона. Об этом пишет El Pais.

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Лава имеет температуру около 1000°C. Она достигла моря, температура которого около 20°C. В результате происходит взрыв водяного пара, создающего плотное белое облако. Пар, в основном хлор, вызывает раздражение кожи, глаз и дыхательной системы.

Вулкан на Ла-Пальме, первое извержение которого состоялось в 1971-м, извергается третий день. Выбрасывает огонь, дым и пепел. До сих пор трещины излучали поток лавы высотой в среднем 6 м. Потоки лавы разрушили уже 166 зданий на площади более 100 га. Около 6000 человек эвакуировали с острова. Лава "буквально поедает дома, инфраструктуру и урожай".

Первые оценки показали, что вулкан содержит до 20 млн куб. м лавы. Это менее половины от 43 млн куб. м, выпущенных во время извержения в 1971 году.

Власти Испании рассчитывает эвакуировать с острова Ла-Пальма до 10 тыс. человек из-за извержения вулкана. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на странице гражданской гвардии королевства.