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Вторжение в Украину: США предупредили Беларусь о "решительном ответе"

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Вторжение в Украину: США предупредили Беларусь о &quot;решительном ответе&quot;
Беларуси советуют не помогать РФ в конфликте с Украиной. Фото: mymsk.online

Беларусь получит "решительный ответ", если поможет России во вторжении в Украину.

Об этом сказал официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс, сообщает AFP.

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"Мы также дали понять Беларуси, что если она позволит использовать свою территорию для нападения на Украину, она столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнеров…

Если вторжение будет происходить из Беларуси, если российские войска постоянно дислоцируются на их территории, НАТО вполне может понадобиться переоценить свою собственную военную позицию в странах, граничащих с Беларусью", сказал Прайс.

Кремль может использовать белорусов в качестве провокаторов в войне с Украиной. Так считает командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош.

По его словам, Лукашенко сейчас делает все для того, чтобы широкомасштабное вторжение в Украину началось с территории Белоруссии.

24 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия якобы "давно объявили" о планах провести совместное обучение на границе с Украиной.

Лукашенко заявил, что отправит на границу с Украиной "целый контингент белорусской армии", потому что якобы "украинцы начали стягивать туда войска".

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