Второй за последние две недели мощный циклон - 1 млн человек эвакуировали

Индию накрыл второй за последние две недели мощный циклон.

Из-за непогоды из восточной части страны эвакуировали более 1 млн человек, сообщает ТСН. Минимум два человека погибли.

Ураган разрушил более 20 тыс. зданий вдоль побережья. Порывы ветра достигали 150 км/ч. Десятки населенных пунктов остались без электричества. В нескольких штатах ограничили работу аэропортов и железной дороги. Рыболовецким судам запретили выходить в море.

Фото: Reuters

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После длительного дождя и урагана в США произошло сильное наводнение. От стихии в штате Луизиана пострадали сотни домов, по меньшей мере пять человек погибли. Четыре смерти были связаны с попаданием в паводок. Люди утонули в собственных авто, оказавшихся под водой.