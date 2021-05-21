В результате сильного наводнения погибли пять человек

Синоптики сообщают, что в течение пятницы ожидается еще больше осадков. Фото: Reuters

После длительного дождя и урагана в США произошло сильное наводнение.

От стихии в штате Луизиана пострадали сотни домов, по меньшей мере пять человек погибли, пишет NBC News. Четыре смерти были связаны с попаданием в паводок. Люди утонули в собственных авто, оказавшихся под водой.

"400 семей пострадали от наводнения в Лейк-Чарльз и около 300 - в Батон-Руж, но это число меняется каждый час", - сообщил губернатор Джон Эдвардс.

После отключения электроэнергии, вызванного ураганом, скончался 76-летний мужчина, жизнь которого зависела от кислородного оборудования.

Синоптики сообщают, что в течение пятницы в районе озера Чарльз ожидается еще больше осадков.

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В прошлом году тропический шторм в Мексиканском заливе усилился до урагана. Из-за приближающейся непогоды эвакуировали более 700 тыс. человек. 27 августа ураган вышел на сушу в районе города Камерон в американском штате Луизиана. Жертвами стихии стали 16 человек. Значительная часть людей погибла из-за отравления угарным газом в результате опасной эксплуатации генераторов.