Второй раз за день: доллар и евро обновили исторические максимумы на Мосбирже

 
Ексклюзивы
1/5
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 108
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 1503
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 1188
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 369
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2961
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
Просмотров: 6039
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 3708
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 387
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
1 Просмотров: 12735
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2430
Фото
Все фото
2
2
4
1
7
Хакеры сломали русские каналы. Показывали ужасы войны, которую развязал Кремль
Хакеры сломали русские каналы. Показывали ужасы войны, которую развязал Кремль
Россия готовится к отключению глобального интернета: телеграмм-каналы
Россия готовится к отключению глобального интернета: телеграмм-каналы
Казахстан за Украину: в Алматы начались антивоенные протесты
Казахстан за Украину: в Алматы начались антивоенные протесты
Илон Маск обратился к Украине: &quot;Держись сильной&quot;
Илон Маск обратился к Украине: "Держись сильной"
По миру прошли многотысячные акции поддержки Украины
По миру прошли многотысячные акции поддержки Украины
Видео
Все видео
"Пусть эти пид*расы знают, что народ их ненавидит" - россиянин поджег военкомат, чтобы не воевать в Украине
"Пусть эти пид*расы знают, что народ их ненавидит" - россиянин поджег военкомат, чтобы не воевать в Украине
"Это террор против всех" - Зеленский выступил перед парламентом Великобритании
"Это террор против всех" - Зеленский выступил перед парламентом Великобритании
Российская экономика дала трещину - Байден
Российская экономика дала трещину - Байден
Опубликовали видео "репетиции" нападения России на Украину
Опубликовали видео "репетиции" нападения России на Украину
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Интервью
1/5
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 7011
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3051
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 585
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
Просмотров: 1269
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
Просмотров: 2718
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 марта 2022
Просмотров: 558
Одна кров
– Скільки разів уночі обстрілювали? – щоранку старша донька зідзвонюється з подругою Діаною в Києві. Дів­чинка з мамою ...
среда, 09 марта 2022 14:55

Спецтема: Война России против Украины

Второй раз за день: доллар и евро обновили исторические максимумы на Мосбирже

  Комментировать
Второй раз за день: доллар и евро обновили исторические максимумы на Мосбирже
Доллар и евро обновили исторические максимумы на торгах в Москве. Фото: pixabay.com

Сегодня, 9 марта, доллар и евро во второй раз за день обновили исторические максимумы на торгах в РФ – 120,8 и 129,8 рубля соответственно.

В обменниках российских банков курсы повыше. Банки "Россельхозбанк" и "Юникредит" предлагают доллар за 155 рублей, евро за 164-170, в "Райффайзенбанке" – 150 и 163, сообщает "Економічна правда" с ссылкой на российские СМИ.

В банке РФ "ОТП" продают доллар за 180 рублей, в "Росбанке" – за 200, в банке "Открытие" – 253, как отмечают на сайте myfin.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россияне среди ночи бросились снимать деньги - видео

На 10 марта Центробанк России повысил официальные курсы валют более чем на 8%:

доллар – 116,08 рубля (+10,27 рубля);

евро – 126,44 рубля (+10,82 рубля).

1 марта Путин подписал указ, согласно которому запрещается вывозить из России наличными деньгами более $10 тыс.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Второй раз за день: доллар и евро обновили исторические максимумы на Мосбирже». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники 1 Просмотров: 57302
&quot;Там полно их трупов&quot; - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе
"Там полно их трупов" - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе Просмотров: 48754
Теробороновцы &quot;поджарили&quot; технику оккупантов под Черниговом
Теробороновцы "поджарили" технику оккупантов под Черниговом
9
 Просмотров: 36259
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
9
 Просмотров: 25737
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой &quot;улов&quot;
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой "улов"
 Просмотров: 25501
Мир
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
7
 Просмотров: 135
"Последний шанс попробовать зарубежные блага" - россияне перепродают еду из McDonald's на сайте объявлений
"Последний шанс попробовать зарубежные блага" - россияне перепродают еду из McDonald's на сайте объявлений Просмотров: 198
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
 Просмотров: 1539
Масло в ЕС станет дефицитом через несколько недель - из-за вторжения России в Украину
Масло в ЕС станет дефицитом через несколько недель - из-за вторжения России в Украину Просмотров: 549
Discovery уходит из России
Discovery уходит из России Просмотров: 198
Больше всего комментируют
6
Янукович снова прилетел в Беларусь перед переговорами Украины с россиянами
5
Нейтральный статус Украины: в ОП могут обсудить это с Россией
3
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
2
Смерть Киреева: в ОП рассказали детали гибели участника первых переговоров
1
СБУ поймала шпиона, сливавшего информацию ФСБ
Голосов: 1539
Голосование Поддерживаете ли то, что украинские спортсмены с оружием защищают нашу страну от вторжения РФ?
  • Да. Это - гражданская обязанность, а часть из них еще и представляет клубы ВСУ
  • Не совсем. Они должны прославлять Украину на спортивных аренах и призывать мир поддерживать нашу страну
  • Все методы хорошие. Главное - не быть псевдопатриотами, как Тимощук
Просмотреть