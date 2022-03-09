Второй раз за день: доллар и евро обновили исторические максимумы на Мосбирже

Доллар и евро обновили исторические максимумы на торгах в Москве. Фото: pixabay.com

Сегодня, 9 марта, доллар и евро во второй раз за день обновили исторические максимумы на торгах в РФ – 120,8 и 129,8 рубля соответственно.

В обменниках российских банков курсы повыше. Банки "Россельхозбанк" и "Юникредит" предлагают доллар за 155 рублей, евро за 164-170, в "Райффайзенбанке" – 150 и 163, сообщает "Економічна правда" с ссылкой на российские СМИ.

В банке РФ "ОТП" продают доллар за 180 рублей, в "Росбанке" – за 200, в банке "Открытие" – 253, как отмечают на сайте myfin.

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На 10 марта Центробанк России повысил официальные курсы валют более чем на 8%:

доллар – 116,08 рубля (+10,27 рубля);

евро – 126,44 рубля (+10,82 рубля).

1 марта Путин подписал указ, согласно которому запрещается вывозить из России наличными деньгами более $10 тыс. 24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.