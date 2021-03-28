Вторая за месяц песчаная буря накрыла страну

28 марта Пекин во второй раз за последние 2 недели накрыла песчаная буря. Видимость на дорогах уменьшилась до 1 км. Буря появилась из-за ветров с северо-западного Китая и Монголии, пострадавших от засухи.

Не видно даже вершин некоторых небоскребов. Людям приходится прикрывать глаза и лица, пишет Reuters. С утра в китайской столице фиксируют высокий уровень опасных частиц в воздухе.

Помимо Пекина, буря приближается к провинциям Внутренняя Монголия, Шаньси, Ляонин и Хэбэй. Объявили желтый уровень опасности. Людям советуют не выходить из дома. Явление продлится минимум 12 часов.

Фото: Reuters

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15 марта Пекин накрыла мощная песчаная буря, которая распространилась на другие провинции и регионы Китая. Концентрация твердых частиц в воздухе в 160 раз превысила норму, установленную ВОЗ. Все вокруг приобрело желтый цвет.