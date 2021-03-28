 
Ексклюзивы
1/5
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 72
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 342
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 2313
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 135
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 288
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 279
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Просмотров: 333
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1017
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 702
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 423
Фото
Все фото
7
7
5
5
3
Вторая за месяц песчаная буря накрыла страну
Вторая за месяц песчаная буря накрыла страну
Мужчина напал на людей в библиотеке, есть погибшая
Мужчина напал на людей в библиотеке, есть погибшая
На митингах в Беларуси задержали более 60 человек
На митингах в Беларуси задержали более 60 человек
Обрушился жилой дом - есть погибшие
Обрушился жилой дом - есть погибшие
Женщина не знала о беременности, пока не родила на полу кухни
Женщина не знала о беременности, пока не родила на полу кухни
Видео
Все видео
День Воли в Беларуси начался с салютов
День Воли в Беларуси начался с салютов
В лагере в Сирии ночью боевики подожгли палатку, где спали дети украинок
В лагере в Сирии ночью боевики подожгли палатку, где спали дети украинок
Disney перенесла премьеры "Черной вдовы" и ряда ожидаемых фильмов
Disney перенесла премьеры "Черной вдовы" и ряда ожидаемых фильмов
Папа Римский выпустил собственный альбом песен
Папа Римский выпустил собственный альбом песен
Молния попала в четырех мужчин
Молния попала в четырех мужчин
Интервью
1/5
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 288
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1017
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 351
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 423
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 864
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 марта 2021
1 Просмотров: 378
Чому варто читати книжки
Нещодавно один відеоблогер сказав, що епоха книжок минула. Прийшла епоха ютюбу. А один колишній міністр сказав, що він не читає книжок. Тільки ...
воскресенье, 28 марта 2021 14:17

Вторая за месяц песчаная буря накрыла страну
7

  Комментировать

28 марта Пекин во второй раз за последние 2 недели накрыла песчаная буря. Видимость на дорогах уменьшилась до 1 км. Буря появилась из-за ветров с северо-западного Китая и Монголии, пострадавших от засухи.

Не видно даже вершин некоторых небоскребов. Людям приходится прикрывать глаза и лица, пишет Reuters. С утра в китайской столице фиксируют высокий уровень опасных частиц в воздухе.

Помимо Пекина, буря приближается к провинциям Внутренняя Монголия, Шаньси, Ляонин и Хэбэй. Объявили желтый уровень опасности. Людям советуют не выходить из дома. Явление продлится минимум 12 часов.

Фото: Reuters

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Греции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3: фото и видео

15 марта Пекин накрыла мощная песчаная буря, которая распространилась на другие провинции и регионы Китая. Концентрация твердых частиц в воздухе в 160 раз превысила норму, установленную ВОЗ. Все вокруг приобрело желтый цвет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вторая за месяц песчаная буря накрыла страну». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
марта

Спецназ расстрелял мирное население

Самое читаемое
Пикантные позы диджея и бывшая пастор без бюстгальтера. Что публикуют звезды
Пикантные позы диджея и бывшая пастор без бюстгальтера. Что публикуют звезды
5
 Просмотров: 9909
Ни одного слова о России. Как Зеленский с Ермаком отреагировали на убийство четырех украинских воинов
Ни одного слова о России. Как Зеленский с Ермаком отреагировали на убийство четырех украинских воинов 21 Просмотров: 9388
Женщин подвергали групповым изнасилованиям, а мужчин заставляли насиловать членов семьи
Женщин подвергали групповым изнасилованиям, а мужчин заставляли насиловать членов семьи Просмотров: 8064
Фото за которые могли наказать - вся правда о жизни в СССР
Фото за которые могли наказать - вся правда о жизни в СССР
15
 1 Просмотров: 4959
Мисс Вселенная поразила изысканными образами в белом
Мисс Вселенная поразила изысканными образами в белом
9
 Просмотров: 4329
Мир
"Сотрудники издевались, зная, что не могу вернуться в оккупированный Донецк"
"Сотрудники издевались, зная, что не могу вернуться в оккупированный Донецк"
 Просмотров: 18
Сверить часы: Евросоюз перешел на летнее время
Сверить часы: Евросоюз перешел на летнее время Просмотров: 324
На митингах в Беларуси задержали более 245 человек
На митингах в Беларуси задержали более 245 человек Просмотров: 153
Мужчина напал на людей в библиотеке, есть погибшая
Мужчина напал на людей в библиотеке, есть погибшая
7
 Просмотров: 621
В NASA сделали расчеты об опасном для Земли астероиде
В NASA сделали расчеты об опасном для Земли астероиде Просмотров: 387
Больше всего комментируют
21
Ни одного слова о России. Как Зеленский с Ермаком отреагировали на убийство четырех украинских воинов
10
Создают угрозу нацбезопасности: Тупицкий больше не судья КСУ
5
На фронте погибли четверо военных. Бой продолжается
3
Зеленский заявил, что политики мешают восстановлению ввоза вакцины из Индии
2
Большинство украинцев считают Россию агрессором и поддерживают деоккупацию Крыму - опрос
Голосов: 170
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть