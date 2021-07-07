Вступил в силу скандальный закон о "гей-пропаганде"

В Венгрии вступил в силу закон о так называемой "гей-пропаганду". Фото: Getty Images

Сегодня, 7 июля, в Венгрии вступил в силу скандальный закон о "запрете демонстрировать и пропагандировать" ЛГБТК+ в телевизионных шоу, фильмах и программах сексуального воспитания для детей в школах.

Об этом сообщило издание Hungary Today.

Критики уверены, что этот закон является нападением на права ЛГБТК+ и стигматизирует сексуальные меньшинства. Часть лидеров Европейского Союза критиковали за этот закон премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

17 из 27 стран ЕС подписали письмо с осуждением любой формы дискриминации на основе сексуальной ориентации. "Уважение и терпимость являются основой европейского проекта", отметили лидеры Евросоюза.

По словам Орбана, закон не направлен против гомосексуалов, а необходим для обеспечения сексуального воспитания детей в возрасте до 18 лет.

Большинство парламента Венгрии составляют сторонники правоконсервативного премьер-министра Орбана. Поэтому 15 июня приняли законопроект о запрете так называемой гей-пропаганды в школах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Представителям ЛГБТ в Николаеве пригрозили резней

Закон также ограничивает число тех, кто может проводить занятия по половому воспитанию: кроме учителей, это могут делать только люди и организации, которые входят в список, утвержденный властями.

Также закон запрещает распространять среди людей моложе 18 лет материалы, в том числе рекламные, которые пропагандируют гомосексуальность или гендерную идентичность, а также содержащие порнографические материалы. Телеканалы в то же время обязали ввести возрастные маркировки 18+ для фильмов и программ, которые не соответствуют принятому закону.

За поправки подавляющим большинством голосовали депутаты из партии "Фидес - Венгерский общественный союз", которую возглавляет Орбан.

Во вторник, 15 июня, венгерские депутаты приняли закон, запрещающий обсуждать любую информацию о гомосексуальных отношениях или изменение пола с несовершеннолетними. 157 депутатов проголосовали "за" закон, лишь один политик выступил "против". Правящая партия "Фидес" имеет парламентское большинство, депутаты от правой партии "Йоббик" также поддержали это мероприятие. Оппозиционные партии Венгрии бойкотировали голосование в знак протеста против дискриминации ЛГБТ.