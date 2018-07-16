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понедельник, 16 июля 2018 09:47

Встреча с Трампом станет вершиной успеха Путина - политолог

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Встреча с Трампом станет вершиной успеха Путина - политолог
Чемпионат мира по футболу вывел президента РФ Владимира Путина на лучшее место на внешнеполитической арене. Фото: vedomosti.ru

После Чемпионата мира по футболу президент РФ Владимир Путин занял лучшее место на внешнеполитической арене со времен оккупации Крыма и начала войны в Донбассе. Поэтому не стоит ждать от него серьезных уступок.

"Путин будет только наращивать свои силы, влияния и отдавать Донбасс с Крымом не собирается. У него хорошо идет карта, он во это инвестировал, поэтому не будет уступать. Путин идет к своей геополитической мечты - развал евроатлантического союза, и во многом ему способствует Дональд Трамп", - рассказывает политолог Николай Давидюк, пишет 24tv.ua.

"Удачно инвестированы политические активы и финансы в срыв выборов в США, влияние на Brexit, на парламентские выборы в Германии, Италии принесли Путину дивиденды. Чемпионат по футболу стал вишенкой на торте. Мундиаль не захотели бойкотировать большинство стран-участниц, и это стало легализацией злодеяний Путина. Венцом его успеха будет встреча с Трампом".

При этом эксперт считает, что Чемпионат по футболу - внешняя начинка для Путина, не влияет на внутриполитическую ситуацию в России. По словам Давидюка, у Путина есть проблемы, связанные с поднятием пенсионного возраста, чего президент РФ обещал не делать.

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"Он нарушил общественный договор, ведь в свое время население ему ничего не сказало об оккупации Крыма, войне в Донбассе, коррупции. Но сейчас россияне - не довольны. Путин потерял 15% рейтинга и может получить не только массовые протесты, но и общее недовольство , несмотря на успешный чемпионат. Хотя Путин может выйти из этого кризиса легко, отправив в отставку Медведева", - добавляет политолог.

В столице Финляндии Хельсинки тысячи людей вышли на протест против президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Центром протестов станет главная площадь города - Сенатская. Среди организаторов акции - правозащитные организации Helsinki Calling, Amnesty International и молодежное крыло партии "Национальная коалиция" и "Финской партии", сообщают местные журналисты и пользователи сети.

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16
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