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понедельник, 16 июля 2018 07:45

Игнор по-английски: британские принцы отказались от встречи с Трампом

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Игнор по-английски: британские принцы отказались от встречи с Трампом
Принцы отказались присутствовать на встрече с Трампом

Британские принцы Чарльз и Уильям не захотели встречаться с президентом США Дональдом Трампом во время его визита в Великобританию.

Источник сообщил, Принцы отказались присутствовать на встрече с Трампом, сообщил источник британского издания The Times.

Во время встречи королевы и Трампа Чарльз был в графстве Глостершир, а Уильям играл в поло на благотворительной акции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дональд Трамп встретился с Елизаветой II - прямая трансляция

13 июля королева Великобритании Елизавета II провела встречу с президентом США Дональдом Трампом во время его первого государственного визита.

После официального приветствия королева, Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп отправились во внутренние помещения замка для чаепития.

Встреча Трампа с Елизаветой II состоялась в Виндзорском замке близ Лондона

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