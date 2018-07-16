Игнор по-английски: британские принцы отказались от встречи с Трампом

Британские принцы Чарльз и Уильям не захотели встречаться с президентом США Дональдом Трампом во время его визита в Великобританию.
Источник сообщил, Принцы отказались присутствовать на встрече с Трампом, сообщил источник британского издания The Times.
Во время встречи королевы и Трампа Чарльз был в графстве Глостершир, а Уильям играл в поло на благотворительной акции.
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13 июля королева Великобритании Елизавета II провела встречу с президентом США Дональдом Трампом во время его первого государственного визита.
После официального приветствия королева, Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп отправились во внутренние помещения замка для чаепития.
Встреча Трампа с Елизаветой II состоялась в Виндзорском замке близ Лондона
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