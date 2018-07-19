Вселенная, которую вы не видели - королевская обсерватория показала конкурсные работы

Фото: rmg.co.uk

Британская королевская обсерватория в Гринвиче опубликовала фото 10-го ежегодного конкурсных работ Astronomy Photographer of the Year.

Участники предоставили фото звезд, вспышек на солнце, полярного сияния и поверхности Луны. Прием работ продолжается. Победителя объявят 23 октября. Он получит $ 13 тыс. Победитель детской номинации - $ 1,9 тыс., сообщает Daily Mail.

Эксперты определят победителя конкурса и отдельных категорий - "Аврора (полярное сияние)", "Галактики", "Наш Луна", "Наше Солнце", "Люди и космос", "Планеты", "Кометы" и "Астероиды", "Фото неба ", "Звезды и туманности", "Конкурс среди молодежи" и "Специальный приз".

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Победители последних девяти лет выставят в новой галерее Национального морского музея, которая откроется 24 октября.

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