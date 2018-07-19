 
Ексклюзивы
1/5
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
Просмотров: 2566
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 549
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 5589
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1071
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3141
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3636
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 131530
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 828
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 2097
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1665
Фото
Все фото
25
20
10
6
4
Вселенная, которую вы не видели - королевская обсерватория показала конкурсные работы
Вселенная, которую вы не видели - королевская обсерватория показала конкурсные работы
Радужный Стамбул: фотограф снимает разнообразие турецкой столицы
Радужный Стамбул: фотограф снимает разнообразие турецкой столицы
Швеция пылает: страна просит помощи в борьбе со стихией
Швеция пылает: страна просит помощи в борьбе со стихией
Появилось шокирующее видео с борта горящего самолета во время катастрофы
Появилось шокирующее видео с борта горящего самолета во время катастрофы
Новый Стоунхендж открыли с помощью дрона
Новый Стоунхендж открыли с помощью дрона
Видео
Все видео
На впечатляющем видео торнадо родился во время фестиваля
На впечатляющем видео торнадо родился во время фестиваля
Засняли необычное явление: тысячи розовых медуз заполонили море
Засняли необычное явление: тысячи розовых медуз заполонили море
"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
В России загорелся торговый центр
В России загорелся торговый центр
Как у Гая Ричи: воры украли чемодан с бриллиантами на $1,6 млн
Как у Гая Ричи: воры украли чемодан с бриллиантами на $1,6 млн
Интервью
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 549
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 423
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3141
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1593
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3474
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 июля 2018
Просмотров: 450
Наші й чужі
Якось зранку в кіоску беру собі каву і, поки вона вариться, відчуваю у себе за спиною чиєсь настирливе пузо. Так, наче там бовтається великий живий ...
пятница, 20 июля 2018 06:05

Вселенная, которую вы не видели - королевская обсерватория показала конкурсные работы
25

  Комментировать

Галактика IC 4604 в созвездии Змееносец является номинантом в категории "Звезды и туманности"
Фото: rmg.co.uk
Туманность орла. В центре находятся так называемые Столпы творения
Галактика IC342 в созвездии Жирафа также известна как Скрытая галактика. Является одним из крупнейших галактик, видимых с северного полушария. Но она затуманена космической пылью.
Полярное сияние светится розовым и желтым в Новой Зеландии
Фотограф Микель Битер соединил полярное сияние и месяц

Британская королевская обсерватория в Гринвиче опубликовала фото 10-го ежегодного конкурсных работ Astronomy Photographer of the Year.

Участники предоставили фото звезд, вспышек на солнце, полярного сияния и поверхности Луны. Прием работ продолжается. Победителя объявят 23 октября. Он получит $ 13 тыс. Победитель детской номинации - $ 1,9 тыс., сообщает Daily Mail.

Эксперты определят победителя конкурса и отдельных категорий - "Аврора (полярное сияние)", "Галактики", "Наш Луна", "Наше Солнце", "Люди и космос", "Планеты", "Кометы" и "Астероиды", "Фото неба ", "Звезды и туманности", "Конкурс среди молодежи" и "Специальный приз".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кадры потрясающей силы — опубликовали фото муравьи с фруктом на голове

Победители последних девяти лет выставят в новой галерее Национального морского музея, которая откроется 24 октября.

Исследователи из Массачусетского технологического университета зафиксировали, как молодая звезда поглощает планету. Сделали это с помощью рентгеновской обсерватории Chandra

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вселенная, которую вы не видели - королевская обсерватория показала конкурсные работы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

Сердитый день: традиции и запреты праздника Перуна

Самое читаемое
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
38
 2 Просмотров: 77746
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
11
 Просмотров: 70535
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
9
 Просмотров: 59972
&quot;Посмотрела в глаза злу&quot; - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
 Просмотров: 57550
Елена Кравец впервые вышла из красную дорожку вместе с мужем
Елена Кравец впервые вышла из красную дорожку вместе с мужем Просмотров: 30285
Больше всего комментируют
10
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
9
Известный экс-игрок "Днепра" откажется от украинского паспорта
8
"Хотят легитимизировать свой рагулизм" - издатель о тех, кто говорит по-русски
8
В России рождается новый нацизм - Бабченко
7
Путин предупредил о рисках обострения конфликта на Донбассе
Голосов: 346
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua