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четверг, 19 июля 2018 18:17

Молодая звезда "поглотила" планету

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Молодая звезда &quot;поглотила&quot; планету
Исследователям из Массачусетского технологического университета зафиксировать, как молодая звезда поглощает планету. Фото: eurekalert.org

Исследователи из Массачусетского технологического университета зафиксировали, как молодая звезда поглощает планету.

Сделали это с помощью рентгеновской обсерватории Chandra, сообщает Eurek Alert.

В созвездии Тельца-Ауриго находятся "звездные питомники", представляющие собой скопление тысяч "рожденных звезд". Стоит отметить, что такие небесные тела представляют собой смесь астрономического коллапса газа и пыли внутри молекулярных облаков, окружающих созвездия. Физики наблюдали за RW Aur A.

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В ходе исследования выяснили, что железа вокруг RW Aur A больше, чем на Луне. Примечательно, что наличие этого материала нехарактерно для молодых звезд. В связи с этим ученые сделали вывод, что последнее затмение звезды было связано со столкновением с планетой-младенцем, в ядре которой находится большое количество железа.

"Компьютерное моделирование уже давно предусмотрело, что планеты могут слиться со структурой молодой звезды, но мы никогда раньше не наблюдали ничего подобного. Если наша интерпретация данных правильна, это будет первый случай, когда мы непосредственно наблюдаем за молодой звездой, пожирающей планету или планеты", - говорят ученые

Американское космическое агентство NASA показало фото спутника Сатурна - ледяного месяца Тетис. Благодаря кратеру он напоминает "Звезду смерти" из Вселенной "Звездных войн".

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19
июля

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