Всадники Апокалипсиса: генсек ООН назвал четыре угрозы человечеству

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько украинцев считают себя средним классом
Сколько украинцев считают себя средним классом
Просмотров: 1206
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 2035
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1125
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 837
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 630
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3780
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 945
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1593
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 891
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 684
Фото
Все фото
4
7
5
6
13
Парень выжил после нападения рыбы-иглы, проткнувшей шею насквозь
Парень выжил после нападения рыбы-иглы, проткнувшей шею насквозь
Счастливая и одетая не по-королевски: Меган Маркл заметили на прогулке
Счастливая и одетая не по-королевски: Меган Маркл заметили на прогулке
Следить за Россией: НАТО получило уникальные беспилотники для наблюдения
Следить за Россией: НАТО получило уникальные беспилотники для наблюдения
Показали детенышей кенгуру волаби, которых спасли от адского огня
Показали детенышей кенгуру волаби, которых спасли от адского огня
Бассейн со льдом и тропическое озеро: как празднуют Крещение украинские миротворцы в Конго
Бассейн со льдом и тропическое озеро: как празднуют Крещение украинские миротворцы в Конго
Видео
Все видео
Коронавирус в Китае: улицы дезинфицируют машинами
Коронавирус в Китае: улицы дезинфицируют машинами
В России затопило кипятком мини-отель: есть погибшие
В России затопило кипятком мини-отель: есть погибшие
Путин "потерялся" по дороге на фотосессию: показали забавное видео
Путин "потерялся" по дороге на фотосессию: показали забавное видео
Затоплены острова и пересохла Венеция: первые климатические изменения в 2020-м
Затоплены острова и пересохла Венеция: первые климатические изменения в 2020-м
Голливудские звезды "снялись" в ролике в поддержку Украины
Голливудские звезды "снялись" в ролике в поддержку Украины
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1314
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1647
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2988
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2124
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2925
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
22 января 2020
Просмотров: 792
Чітка позиція
– А вы из России? – через 5 хвилин мовчання заговорює грузинський таксист. У день прильоту ми з чоловіком спіймали його на ...
четверг, 23 января 2020 10:11

Всадники Апокалипсиса: генсек ООН назвал четыре угрозы человечеству

  Комментировать
Всадники Апокалипсиса: генсек ООН назвал четыре угрозы человечеству
Антониу Гуттереш назвал четыре основных угрозы человечеству. Фото: unaids.org

Мир сталкивается с угрозами, связанными с геополитическим напряжением, климатическим кризисом, глобальным недоверием и технологическими проблемами. Это "четыре всадника", бросающих вызовы прогрессу XXI века и будущему человечества.

Заявление генерального секретаря ООН в среду на неофициальном брифинге в Генеральной Ассамблее приводит Укринформ.

Первый всадник, по словам Антониу Гуттереша, имеет форму "самого глобального геостратегического напряжения", свидетелем которого было человечество за последние годы.

"Разрушительные конфликты приводят к повсеместным страданиям. Террористические атаки наносят непоправимый вред. Нарастает ядерная угроза. Войны и преследования заставляют людей покидать свои дома больше, чем когда-либо после Второй мировой войны. Реальным остается риск Большого Перелома", - сказал он.

Гутерреш предупредил, что мир сталкивается с "экзистенциальным климатическим кризисом, поскольку повышение температуры продолжает бить рекорды".

"Прошедшее десятилетие было самым жарким за всю историю наблюдений, - отметил он, добавив, что около миллиона видов растений и животных в ближайшей перспективе - под угрозой исчезновения. - Наша планета горит".

Третьим всадником генсек ООН назвал глобальное недоверие общества: "Все больше людей убеждены, что глобализация не работает для них. С ростом неравенства доверие к политическим структурам падает".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ООН заговорили о финансовом кризисе

По его словам, женщины требуют равенства и свободы от насилия и дискриминации. Нарастает неприязнь в отношении беженцев и мигрантов.

Четвертый всадник - это "темная сторона цифрового мира".

"Технологические достижения движутся быстрее, чем наша способность реагировать на них или даже понимать их. Несмотря на огромные преимущества, новые технологии используются для совершения преступлений, разжигания ненависти, фальсификации информации, притеснений и эксплуатации людей и вмешательства в частную жизнь", - отметил Гуттереш.

Он отметил, что мир не готов к глубокому воздействию Четвертой промышленной революции на рынок труда и саму структуру общества. А "четыре всадника" могут поставить под угрозу все аспекты будущего мира.

Генсек ООН призвал международное сообщество сделать 2020-е десятилетием действий, а 2020 год - годом принятия решений.

"Я обращаюсь ко всем государствам-членам с особым призывом: слушайте людей. Открывайте новые каналы для всех, чтобы их услышали ... Уважайте свободу мирных собраний и выражения мнений. Защитите общественное пространство и свободу прессы", - подчеркнул он.

В третий день Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе обсудят ряд вопросов геополитики, экономики, науки и технологий. Завершает третий день Форума специальное обращение Антонио Гутерреша, Генерального секретаря ООН.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Всадники Апокалипсиса: генсек ООН назвал четыре угрозы человечеству». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
января

В Китае произошло самое страшное землетрясение

Самое читаемое
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
6
 Просмотров: 46172
Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно
Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно
18
 Просмотров: 28568
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
6
 Просмотров: 23717
Дорофеева показала неприлично высокую линию бикини
Дорофеева показала неприлично высокую линию бикини
6
 Просмотров: 18684
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика 5 Просмотров: 11340
Мир
В Китае разработали метод лечения коронавируса
В Китае разработали метод лечения коронавируса Просмотров: 126
Brexit Британский парламент утвердил законопроект выхода из ЕС
Brexit Британский парламент утвердил законопроект выхода из ЕС Просмотров: 72
В Китае произошло самое страшное землетрясение
В Китае произошло самое страшное землетрясение
 Просмотров: 1215
Меркель в Давосе произнесет специальное обращение
Меркель в Давосе произнесет специальное обращение Просмотров: 261
Сколько американцев поддержали импичмент Трампа - результаты опроса
Сколько американцев поддержали импичмент Трампа - результаты опроса 1 Просмотров: 1233
Больше всего комментируют
11
Это реванш: заявление семей Героев Небесной сотни, активистов и военных
5
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика
3
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
2
"Это история нашей страны" - украинский футболист о поездке в Россию
2
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
Голосов: 205
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua