Всадники Апокалипсиса: генсек ООН назвал четыре угрозы человечеству

Антониу Гуттереш назвал четыре основных угрозы человечеству. Фото: unaids.org

Мир сталкивается с угрозами, связанными с геополитическим напряжением, климатическим кризисом, глобальным недоверием и технологическими проблемами. Это "четыре всадника", бросающих вызовы прогрессу XXI века и будущему человечества.

Заявление генерального секретаря ООН в среду на неофициальном брифинге в Генеральной Ассамблее приводит Укринформ.

Первый всадник, по словам Антониу Гуттереша, имеет форму "самого глобального геостратегического напряжения", свидетелем которого было человечество за последние годы.

"Разрушительные конфликты приводят к повсеместным страданиям. Террористические атаки наносят непоправимый вред. Нарастает ядерная угроза. Войны и преследования заставляют людей покидать свои дома больше, чем когда-либо после Второй мировой войны. Реальным остается риск Большого Перелома", - сказал он.

Гутерреш предупредил, что мир сталкивается с "экзистенциальным климатическим кризисом, поскольку повышение температуры продолжает бить рекорды".

"Прошедшее десятилетие было самым жарким за всю историю наблюдений, - отметил он, добавив, что около миллиона видов растений и животных в ближайшей перспективе - под угрозой исчезновения. - Наша планета горит".

Третьим всадником генсек ООН назвал глобальное недоверие общества: "Все больше людей убеждены, что глобализация не работает для них. С ростом неравенства доверие к политическим структурам падает".

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По его словам, женщины требуют равенства и свободы от насилия и дискриминации. Нарастает неприязнь в отношении беженцев и мигрантов.

Четвертый всадник - это "темная сторона цифрового мира".

"Технологические достижения движутся быстрее, чем наша способность реагировать на них или даже понимать их. Несмотря на огромные преимущества, новые технологии используются для совершения преступлений, разжигания ненависти, фальсификации информации, притеснений и эксплуатации людей и вмешательства в частную жизнь", - отметил Гуттереш.

Он отметил, что мир не готов к глубокому воздействию Четвертой промышленной революции на рынок труда и саму структуру общества. А "четыре всадника" могут поставить под угрозу все аспекты будущего мира.

Генсек ООН призвал международное сообщество сделать 2020-е десятилетием действий, а 2020 год - годом принятия решений.

"Я обращаюсь ко всем государствам-членам с особым призывом: слушайте людей. Открывайте новые каналы для всех, чтобы их услышали ... Уважайте свободу мирных собраний и выражения мнений. Защитите общественное пространство и свободу прессы", - подчеркнул он.

В третий день Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе обсудят ряд вопросов геополитики, экономики, науки и технологий. Завершает третий день Форума специальное обращение Антонио Гутерреша, Генерального секретаря ООН.