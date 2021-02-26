"Время на пенсию" - россияне не хотят видеть Путина президентом

Рейтинг Путина продолжает падать. Фото: Reuters

Президента России Владимира Путина 41% россиян не хотят видеть главой государства после 2024 года.

Об этом свидетельствует февральский опрос Open Media.

Респонденты отвечали на вопрос: "Вы бы хотели видеть Владимира Путина на посту президента России после окончания его нынешнего президентского срока после 2024-го?"

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Около 48% выразили желание, чтобы он переизбрался. 21% опрошенных, которые не хотят видеть его президентом, заявили, что Путин "засиделся, надоел и ему пора на пенсию". Только 8% респондентов хотят изменить власть из-за коррупции.

Опрос проводился с 18 по 24 февраля. В исследовании приняли участие 1601 человек старше 18 лет.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская высказалась о президенте России Владимире Путине.