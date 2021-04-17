Врачи заявляют о критическом состоянии Навального

Врачи просят немедленно пустить их к пациенту. Фото: Reuters

Врачи российского оппозиционера Алексея Навального заявили, что результаты его анализов свидетельствуют о критическом состоянии.

В крови политика критическое содержание калия, что грозит тяжелыми последствиями, вплоть до остановки сердца. Об этом сообщила личный врач Навального Анастасия Васильева.

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"Калий в сыворотке крови-7,1 ммоль/л. Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжелые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца", - говорится в сообщении.

Кардиолог и терапевт Навального Ярослав Ашихмин добавил, что оппозиционер может умереть в любой момент.

Александр Полупан, врач, который был в составе московской бригады медиков, приезжавших в Омск во время отравления, пишет, что если Алексея не госпитализировать немедленно, он умрет https://t.co/2am7NAVyj1 pic.twitter.com/KaJkE8vz7O — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) April 17, 2021

Здоровья осужденного российского оппозиционера Алексея Навального, который продолжает голодовку в исправительной колонии, ухудшается. Политик сначала чувствовал боль во время ходьбы, а сейчас жалуется также на онемение рук, боли в спине и потерю чувствительности в ногах.