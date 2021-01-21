Врачи положили в морозильник живого младенца

Врачи положили в морозильник живу новорожденного ребенка, считая, что он мертв Фото: transkarpatia.net

В Казахстане врачи положили в морозильник живого новорожденного ребенка, считая, что он мертв. Но даже когда они увидели, что ошиблись, не стали вынимать младенца с холодильника. О том, что произошло, правоохранителям стало известно случайно - во время прослушивания телефона главврача перинатального центра Атырауской области, подозреваемого в коррупции. Ребенок не выжил.

Об этом сообщает Central.Asiamedia.

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"Инцидент произошел в сентябре 2019 года. По версии следствия, врачи ошибочно оформили младенца как мертворожденного Хотя вскоре он начало подавать признаки жизни, медики решили не переоформлять документы и положили еще живого младенца в морозильную камеру", - говорится в сообщении.

Инциндента огласки предоставили сотрудники Агентства по противодействию коррупции, которые прослушивали телефон главврача. Они сообщили о трагедии родственникам умершего ребенка и правоохранителям.

По словам родственницы матери умершего младенца, правоохранители включили им запись разговора главврача с акушеркой. Медик посчитала, что новорожденный младенец мертвый. Запеленала его и забрала на другой этаж, где положила в холодильник.

Бригада, которая приехала из морга, отказалась забирать ребенка, потому что тот шевелился. На что главный врач приказал поменять время рождения. Когда дежурный врач сказал, что это невозможно, главврач предложил утопить ребенка. Дежурный врач ответил, что следы воды могут быть установлены при экспертизе.

СМИ сообщает, что на главврача и акушера-гинеколога Жамиль Кулбатирову возбудили уголовное дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, против лица, заведомо для виновных находилась в беспомощном состоянии".

"В результате Нисанбаеву дали 18 лет, дежурному врачу Аскару Кайиржану, который помогал гинекологу убирать ребенка в морозильник, 16 лет, а акушеру Жамиле Кулбатирови - 15 лет лишения свободы", - пишут журналисты.

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