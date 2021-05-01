Врач-антивакцинатор умер от коронавируса

Стивен Каранджа был последовательным противником Covid-вакцинации и пропагандировал другие, по его мнению, действенные способы борьбы с болезнью. Фото: pixabay.com

29 апреля от коронавируса умер кенийский врач Стивен Каранджа, который был противником Covid-вакцинации и пропагандировал другие, по его мнению, действенные способы борьбы с болезнью.

Каранджа возглавлял Ассоциацию католических врачей Кении. Он выступал за паровые ингаляции и таблетки гидроксихлорохина при лечении коронавируса. Пытался доказать ненужность вакцинации, пишет BBC.

Всемирная организация здравоохранения и другие регуляторы отмечали ложность заявлений врача.

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Конференция католических епископов Кении отмежевалась от взглядов Каранджи относительно Covid-прививки.

В Париже от коронавируса в возрасте 59 лет скончался израильский дизайнер Альбер Эльбаз. Дизайнер умер 24 апреля в больнице.