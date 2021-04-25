От коронавируса умер дизайнер Альбер Эльбаз

Дизайнер Альбер Эльбаз / Getty Images

В Париже от коронавируса в возрасте 59 лет скончался израильский дизайнер Альбер Эльбаз.

Дизайнер умер 24 апреля в больнице. Смерть подтвердили в компании Compagnie Financiеre Richemont, которая была его партнером по последнему проекту AZ Factory. Об этом сообщает "Эспрессо".

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Альбер Эльбаз в 1998-2001 годах работал с модным домом Yves Saint Laurent. В 2001 году стал креативным директором дома моды Lanvin. Ушел из компании в 2015 году из-за разногласий с новым владельцем Lanvin. После этого основал новый модный бренд AZ Factory.

Между тем, в Испании арестовали мужчину по подозрению в нападении после того, как он умышленно заразил 22 человека коронавируса. Мужчина продолжал ходить на работу и в спортзал, несмотря на кашель и температуру выше 40 градусов.