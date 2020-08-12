VPN-приложения стали самыми популярными для белорусов в дни протестов

В магазине Play Маркет для устройств на операционной системе Android первые 30 позиций занимают различные VPN-сервисы для обхода блокировок вроде Psiphon. Фото: Pixabay

Наиболее популярными приложениями последних дней в Беларуси стали VPN-сервисы.

Причина этого - протесты и блокирование интернета в стране, пишет TUT.by.

В магазине Play Маркет для устройств на операционной системе Android первые 30 позиций занимают различные VPN-сервисы для обхода блокировок вроде Psiphon.

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Для гаджетов от Apple на системе iOS ситуация аналогичная.

В приложении Psiphon, по состоянию на вечер 10 августа, количество активных подключений из Беларуси превысило количество таких же соединений с территории Ирана, где сбои и ограничения в работе интернета продолжаются довольно давно.

В компании Google создали интерактивную карту протестов в Минске, которые начались после президентских выборов. Карта доступна в наборе приложений Google Maps. Интернет-компании отреагировали на события в Беларуси, где начались масштабные народные протесты.