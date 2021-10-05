Впервые за 25 лет: Трамп не попал в рейтинг самых богатых американцев

45-й президент США Дональд Трамп не попал в список 400 самых богатых американцев впервые за 25 лет.

Чтобы занять место в рейтинге по версии Forbes, бывшему президенту не хватило $400 млн.

"На фоне пандемии коронавируса состояние Трампа сократилось на $600 млн. Сейчас оно составляет $2,5 млрд", - сообщает издание.

Автор: forbes.com Трамп был в первой половине списка с 1997 по 2016 год

В рейтинге прошлого года он занял 339-е место. Трамп был в первой половине списка с 1997 по 2016 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сбой соцсетей: Цукерберг обеднел на 6,6 млрд

У миллиардеров разные вкусы на авто. Одни скупают роскошные модели, тогда как другим достаточно скромной и удобной машины. В июне показали автомобили пятерых самых богатых людей мира.