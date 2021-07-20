Впервые в истории продали искусственное сердце

Французская компания Carmat впервые продала искусственное сердце Aeson, которое до этого использовали только для клинических исследований.

Его получил пациент из Италии, говорится в пресс-релизе компании от 19 июля. Акции компании стремительно подорожали после успешной операции.

Пациент в Неаполе получил имплант в ожидании донорского органа. Трансплантация стоила более €150 тыс. или 4,8 млн грн, ее стоимость оплатила региональная система здравоохранения. Национальная система Италии не покрывает лечение, которое не практиковали в стране в течение нескольких лет.

"Сердце Aeson создано для пациентов с бивентрикулярной сердечной недостаточностью. Искусственный орган позволяет прожить несколько месяцев в ожидании трансплантации "живого" сердца. Это первая коммерческая продажа искусственного сердца с момента создания компании в 2008 году. В этом году пациент из США впервые получил имплант от Carmat в рамках исследования", - говорится в сообщении.

Система искусственного сердца, созданная Carmat, состоит из трех частей: имплантированного протеза, кабеля, который соединяет протез с внешними компонентами, и консоли медицинской помощи. Благодаря внешней части аппарата медики могут управлять протезом и следить за его работой. Консоль около 5 кг и может автономно работать до 4 ч. Внутренний протез состоит из четырех клапанов, обеспечивающих кровоток двух желудочков, каждый из которых разделен мембраной на две меньшие полости, и двух микронасосов.

Фото: carmatsa.com

Европейский регулятор выдал Carmat лицензию на продажу имплантов в декабре прошлого года. Компания ведет переговоры с Германией, Италией и еще одной страной ЕС для их продажи. В немецких больницах анализируют данные пациентов, которым можно сделать такую пересадку. До конца года Carmat планирует продать свою разработку по меньшей мере в 10 немецких больниц. К 2030 году искусственное сердце сможет приносить компании до $700 млн ежегодно.

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