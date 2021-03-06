Впервые в истории католической церкви. Папа Римский встретился с духовным лидером мусульман-шиитов

Сегодня Папа Римский Франциск встретился с духовным лидером шиитов - великим аятоллой Али аль-Систани. Встреча прошла во время 1-го в истории католической церкви визита Папы в Ирак.

84-летний Франциск и 90-летний Али аль-Систани встретились в священном для мусульман-шиитов городе - Эн-Наджаф. Это место паломничества к гробнице халифа и первого имама шиитов Али - двоюродного брата и зятя пророка Мухаммеда.

Автор: Reuters Папа Римский встретился с духовным лидером мусульман-шиитов Али аль-Систани в Ираке

Как сообщает Reuters, аятолла принял Папу в своем доме в Эн-Наджафе. Встреча длилась около 45 мин. и прошла без камер. Исключением является протокольная съемка, после которой духовные лидеры сделали примирительные заявления.

"Религиозные и духовные лидеры должны играть важную роль в том, чтобы положить конец трагедии и убедить стороны, особенно крупные государства, в необходимости превалирования мудрости и разума над языком войны", - подчеркнул Али аль-Систани.

Он заявил, что христиане должны жить, "как и все иракцы, в мире и сосуществовании".

Понтифик призвал мусульманскую и христианскую религиозные общины к сотрудничеству.

"(Франциск. - Gazeta.ua) подчеркнул важность сотрудничества и дружбы между религиозными общинами, чтобы, культивируя взаимное уважение и диалог, мы могли внести свой вклад на благо Ирака и региона", - говорится в обнародованном заявлении Ватикана.

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Издание со ссылкой на источник в офисе президента Ирака добавляет, что аятолла согласился на встречу с Папой Римским при условии, что в этом не будут участвовать официальные представители иракского правительства. Среди шиитов Али аль-Систани известен как аскет и полумифическая фигура. Он редко появляется на публике, но его мнение влияет на важнейшие события в истории Ирака.

Папа Римский Франциск прибыл в Ирак 5 марта. В программе его четырехдневного визита - встречи с представителями руководства страны, духовенства и поддержка иракских христиан. Это 1-ый визит в Ирак главы католической церкви.