Впервые страны Балтии полностью отказались от электроэнергии из России

Страны Балтии отказались от российской электроэнергии. Фото: zandz.com

Страны Балтии впервые полностью отказались от электроэнергии из России. Сейчас они пытаются выйти из энергетического кольца БРЭЛЛ - Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва.

Подробностями поделилось издание "Коммерсантъ".

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Латвия не стала объяснять причины отказа и прекратила коммерческий импорт из России на 2 дня - 8 и 11 апреля. Беларусь в это время отключила линии электропередач с Литвой.

По словам представителей Минэнерго РФ, такие решения стран не имеют влияния на работу российской энергосистемы.

В России упали цены и спрос на электроэнергию, а в Прибалтике - выросли. В 2019 году власти стран Балтии приняли решение отказаться от поставок электричества из России и Беларуси. К 2025 году они решили подключиться к сетям Евросоюза.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии оштрафовал на €16 тыс. компанию, которая ретранслирует российский "Первый канал".