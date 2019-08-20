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вторник, 20 августа 2019 09:40

Впервые после расторжения договора с РФ США запустили крылатую ракету

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Впервые после расторжения договора с РФ США запустили крылатую ракету
В США провели испытания новой ракеты средней дальности. Фото: glavcom

18 августа в США успешно провели испытания ракеты, которая поразила цель на расстоянии 500 км.

Ранее такие испытания были запрещены договором о ликвидации ракет, пишет glavcom.

Испытания провели на острове Сан-Николас в Калифорнии.

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"Собранные данные и обучение станут основой для разработки Министерством обороны средств промежуточной дальности", - заявили в военном ведомстве.

Это испытание стало первым после того, как США вышли из ракетного договора.

Россия разрабатывает гиперзвуковое оружие, основываясь на украденных в США технологиях. Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон.

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Дата
20
августа

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