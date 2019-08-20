Впервые после расторжения договора с РФ США запустили крылатую ракету

18 августа в США успешно провели испытания ракеты, которая поразила цель на расстоянии 500 км.
Ранее такие испытания были запрещены договором о ликвидации ракет, пишет glavcom.
Испытания провели на острове Сан-Николас в Калифорнии.
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"Собранные данные и обучение станут основой для разработки Министерством обороны средств промежуточной дальности", - заявили в военном ведомстве.
Это испытание стало первым после того, как США вышли из ракетного договора.
Россия разрабатывает гиперзвуковое оружие, основываясь на украденных в США технологиях. Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон.
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