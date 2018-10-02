Впервые показали прототип капсулы Hyperloop

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Представили первую капсулу Hyperloop для перевозки пассажиров.

Она будет перевозить людей со скоростью 1000 километров в час, сообщает CNN.

Капсулу представили в городе Пуэрто де Санта Мария в Испании. Ее там построили на аэрокосмическом предприятии Airtificial, которое является партнером HyperloopTT.

Первую полномасштабную капсулу Hyperloop назвали Quintero One. Она имеет длину 32 метра и весит около 5 тонн. Расстояние от Лос-Анджелеса в Лас-Вегас Hyperloop будет преодолевать за 20 минут.

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В HyperloopTT надеются, что первую поездку новый транспорт осуществит через 3 года, а через 5 начнет возить пассажиров на коммерческой основе.

В сети мгновенно подхватили новость о том, что в Украине появится вакуумный поезд, скептически оценив заявление Министерства инфраструктуры.