Впервые опубликовали прогноз погоды на неделю

Корабль Royal Charter, затонувшего в 1859 году в результате шторма, способствовал созданию современных прогнозов погоды / Wikipedia

1 апреля 1875-го английская газета The Times впервые в мире опубликовала недельный прогноз погоды.

После изобретения электрического телеграфа в 1835-м началась современная эпоха прогнозов погоды. К концу 1840-х телеграф позволял получать сведения о погодных условиях из областей почти мгновенно, позволяя делать прогнозы.

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2 британских морских офицеров считают родителями прогнозов погоды как науки - Фрэнсиса Бофорта и Роберта Фицроя. Оба были влиятельными людьми в британских ВМС и правительстве, хотя в то время их высмеивали в прессе. Впоследствии их работа получила научное признание и легла в основу знаний о прогнозировании погоды.

Бофорт разработал кодирование шкалы силы ветра и обозначения погоды, которые использовал в своих журналах до конца жизни. Он также способствовал разработке надежных таблиц приливов и отливов у британских берегов.

Фицрой в 1854-м стал начальником отдела в министерстве торговли, который собирал данные о погоде в море для моряков. Это был предшественник современного метеорологического управления. Шторм в 1859-м, что привел к затоплению корабля Royal Charter, вдохновил его на разработку карт, позволяющих делать прогнозы, которые он назвал предсказанием погоды, придумав термин "прогноз погоды". Было установлено 15 наземных станций, телеграфом передавали ежедневные сводки погоды в установленное время, что привело к созданию первой службы предупреждения о штормах.

Первые ежедневные прогнозы были опубликованы в The Times в 1861 году. В 1862-м была внедрена система штормового предупреждения в основных портах.

Только в ХХ в. прогресс в понимании физики атмосферы привел к созданию современного численного прогноза погоды. В 1911-м начались первые прогнозы погоды на море. Они предупреждали по радио о штормах у Великобритании. Первые прогнозы погоды по телевидению передали на BBC в 1936 году.