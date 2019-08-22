Возвращение России в G8 высмеяли в карикатуре

В карикатуре высмеяли намерен вернуть Россию в G8.
Художник обратил внимание на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россию нужно пригласить в клуб стран G8 в 2020-м, передают "Факты".
"Я думаю, что было бы более уместно иметь Россию в этой группе. Если бы кто выдвинул такое предложение, я бы однозначно был бы склонен с большой симпатией его рассмотреть", - заявил Трамп.
Эту идею поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.
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Против выступила канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
В этом году саммит лидеров G7 пройдет с 24 по 26 августа в Биаррице, Франция.
Россию выгнали из группы наиболее экономически развитых государств - G8 - за аннексию Крыма в 2014-м.
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