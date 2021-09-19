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воскресенье, 19 сентября 2021 16:39

Возросло количество записей на вакцинацию после внедрения сертификатов для работников

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Возросло количество записей на вакцинацию после внедрения сертификатов для работников
В Италии все работники должны иметь сертификат. Фото: Reuters

В Италии возросло количество записей на вакцинацию после того, как правительство объявило о необходимости сертификата для работников.

Сейчас в стране почти 76% всех людей старше 12 лет полностью вакцинированы против Covid-19, сообщает ANSA.

"В национальном масштабе количество бронирований первой дозы увеличилась на 20-40 процентов по сравнению с прошлой неделей", - заявил комиссар по вопросам вакцинации Франческо Фиглиуоло.

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В Италии все работники как в государственном, так и в частном секторе должны иметь сертификат о вакцинации. Это единственный такой закон в Евросоюзе.

Чтобы отправить ребенка в школу родители в Германии теперь обязаны подать отрицательный результат теста на коронавирус, сертификат о вакцинации или справку, что ребенок недавно переболел Covid-19.

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