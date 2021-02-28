Возросло количество погибших во время протестов в Мьянме

Во время протестов в Мьянме погибли 18 человек. Фото: slovoidilo.ua

В Мьянме во время протестов против военного переворота погибли по меньшей мере 18 человек.

Силовики применили огнестрельное оружие против демонстрантов. Об этом сообщило управление верховного комиссара ООН по правам человека.

"Согласно проверенной информацией, полученной управлением верховного комиссара ООН по правам человека, погибли не менее 18 человек и более 30 были ранены", - говорится в сообщении.

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Столкновения между правоохранителями и митингующими произошли в городах Мандалай, Тавой и Багоа. Также сообщается, что в крупнейшем городе страны Янгон правоохранители применили свето-шумовые гранаты, электрошокеры, слезоточивый газ, а также стреляли в демонстрантов.

В Мьянме люди по всей стране протестуют против военной диктатуры. 1 февраля 2021 военные Мьянмы отстранили от власти гражданское руководство страны и ввели чрезвычайное положение сроком на год. Военные задержали президента Вин Мьина и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должность государственного советника. Они находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными.