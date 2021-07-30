Возросло число погибших в результате взрыва на химическом заводе

Полиция продолжает выяснять причину аварии. Фото: Reuters

В немецком Леверкузене спасатели нашли тела еще троих погибших в результате взрыва на заводе фармацевтической компании Bayer.

Тела погибших обнаружили во время разбора завалов в индустриальном парке Chempark, пишет Zeit. Общее число погибших возросло до пяти человек.

Еще двух человек до сих пор считают пропавшими без вести, заявили в прокуратуре. Полиция продолжает выяснять причину аварии. В то же время немецкие правоохранители сомневаются, что смогут сделать это в ближайшее время.

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Во вторник, 27 июля, на заводе фармацевтической компании Bayer в немецком городе Леверкузене произошел мощный взрыв. После этого на территории компании начался пожар. Многие дороги перекрыли. В городе и окрестностях местные власти объявили чрезвычайное уровень опасности.