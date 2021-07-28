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среда, 28 июля 2021 10:09

Взрыв на химическом заводе унес две жизни: более 30 пострадавших

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Взрыв на химическом заводе унес две жизни: более 30 пострадавших
В Леверкузене, Германия, взорвался химический завод. Фото: Reuters

В Германии 27 июля произошел мощный взрыв на химическом заводе. Погибли два человека. Некоторые сотрудники числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщило издание DW.

Число пострадавших возросло до 31 человека, пятеро из них в реанимации в тяжелом состоянии.

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"Продолжаются интенсивные поиски пропавших. К сожалению, все меньше надежды найти их живыми", - заявил директор площадки химической промышленности Chempark Ларс Фридрих.

Взрыв услышали даже на сейсмологической станции в 40 км от эпицентра инцидента.

Во вторник, 27 июля, на заводе фармацевтической компании Bayer в немецком городе Леверкузене произошел мощный взрыв. После этого на территории компании начался пожар. Многие дороги перекрыли. В городе и окрестностях местные власти объявили чрезвычайное уровень опасности.

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