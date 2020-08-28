Возле США обнаружили российскую подводную лодку

Американцы следят за субмариной. Фото: Cryptos-TV

У берегов Аляски сплыла российская подводная лодка.

Северное командование вооруженных сил США сообщило об этом в Twitter.

Субмарина находится не в американских территориальных водах. Но за ней следят. Есть вероятность, что на корабле произошла авария и понадобится помощь.

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"Командование воздушно-космической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США внимательно следят за российской подводной лодкой, что всплыла сегодня у Аляски", - говорится в сообщении.

Россия за последнее время значительно увеличила количество фрегатов и новейших подводных лодок в Черном море. Так отметила командующая надводных сил в морском командовании НАТО Жанетт Моран в программе "На самом деле. Мир".