Возле полицейского участка произошел взрыв: много пострадавших

В пакистанском города Равалпинди произошел взрыв у полицейского участка.
Пострадали по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает местный телеканал Samaa в воскресенье, 13 декабря.
Сообщается, что 22 человека госпитализированы, троим оказали помощь на месте происшествия. Состояние трех пострадавших, включая ребенка, оценивается как критическое.
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Известно, что среди пострадавших четыре члена одной семьи.
По предварительным данным, произошел взрыв гранаты. Место происшествия оцеплено, ведется расследование.
На одном из предприятий в Волновахе Донецкой области взорвался неизвестный предмет 10 ноября. Два человека получили осколочные травмы.
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