ВОЗ выявила фейковые Covid-вакцины в двух странах

ВОЗ обнаружила фейковые вакцины от коронавируса в Индии и Уганде. Фото: Reuters

В Индии и Уганде обнаружили поддельные версии вакцины от коронавируса Covishield.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения, пишет Independent.

Фейковые вакцины изъяли в июле - августе. Они являются "серьезной угрозой для здоровья населения мира", отметила ВОЗ.

Также организация призвала медицинские центры, медработников и оптовых торговцев следить за оригинальностью препаратов.

"Все медицинские изделия должны поступать от авторизованных поставщиков. Следует тщательно проверять подлинность и физическое состояние продукции", - говорится в обращении ВОЗ.

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Индийский институт по производству Covishield подтвердил факт подделки препарата. Правительство Индии пока не отреагировало на ситуацию.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что третья доза вакцины против коронавируса пока не является необходимой. Старший советник ВОЗ Брюс Ейлвард считает, что до введения бустеров следует полностью вакцинировать наиболее уязвимых в мире.