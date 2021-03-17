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среда, 17 марта 2021 17:54

ВОЗ прокомментировала безопасность вакцины от AstraZeneca

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ВОЗ прокомментировала безопасность вакцины от AstraZeneca
ВОЗ считает вакцину от коронавируса компании AstraZeneca полностью безопасной. Фото: dw.com

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала продолжить вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ВОЗ.

"На данный момент ВОЗ считает, что польза от вакцины AstraZeneca перевешивает риски, и она рекомендует продолжить вакцинацию", - говорится в сообщении.

По словам представителей Комитета ВОЗ, они тщательно изучают данные о безопасности вакцины и немедленно проинформируют общественность о точных результатах проверки AstraZeneca.

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В ВОЗ отметили, что вакцинация от коронавируса "не снизит заболеваемость или смертность от других причин".

"Тромбоэмболические осложнения случаются часто - венозная тромбоэмболия является третьим из самых распространенных в мире сердечно-сосудистых заболеваний. Что касается нынешней кампании по иммунизации, то сообщение о потенциальных негативных побочных эффектах является рутинной практикой и это не обязательно означает, что эти события связаны с вакцинацией как таковой", - подытожили в организации.

Великобритания настаивает на безопасности британско-шведской вакцины против Covid-19 Oxford/AstraZeneca.

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Дата
17
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