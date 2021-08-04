ВОЗ призывает запретить третью дозу вакцины

В ВОЗ призвали не делать третью дозу до осени. Фото: Reuters

Всемирная организация здравоохранения призывает не вакцинировать людей третьей дозой от коронавируса.

Это просят не делать до конца сентября. ВОЗ призывает избежать разрыва в вакцинации между бедными и богатыми странами, передает Reuters.

"Я понимаю, что все правительства занимаются защитой своих граждан от штамма Delta. Но мы не можем согласиться с тем, чтобы страны, которые уже использовали большую часть мировых поставок вакцины, начинали использовать еще больше вакцин", - сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом.

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Призыв ввести мораторий на бустерные дозы вакцин был наиболее решительным заявлением ВОЗ. Там призывают отказаться от принципа, когда страны с высоким доходом получают большинство вакцин.

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина в ближайшее время будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных граждан. Такое заявление сделал в Facebook.