ВОЗ планирует заразить здоровых людей коронавирусом ради эксперимента

Всемирная организация здравоохранения планирует провести эксперимент с заражением здоровых людей вирусом Covid-19.
Об этом сообщило издание The Guardian.
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Таким образом ВОЗ хочет исследовать эффективность вакцин от коронавируса.
7 декабря состоится заседание по обсуждению возможного эксперимента.
Заседание будет закрытое от общественности.
Журналисты отмечают, что исследования, включающие искусственное заражение участников, могут дать результаты быстрее, чем полевые эксперименты, в рамках которых исследователи ждут, пока участники заразятся в реальном времени.
За последние сутки в Украине обнаружили 8641 нового больного коронавирусом. Из них детей - 390, медработников - 284.
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