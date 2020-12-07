ВОЗ планирует заразить здоровых людей коронавирусом ради эксперимента

ВОЗ планируют провести эксперимент, который ускорит разработку лекарств от коронавируса. Фото: gazeta.ru

Всемирная организация здравоохранения планирует провести эксперимент с заражением здоровых людей вирусом Covid-19.

Об этом сообщило издание The Guardian.

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Таким образом ВОЗ хочет исследовать эффективность вакцин от коронавируса.

7 декабря состоится заседание по обсуждению возможного эксперимента.

Заседание будет закрытое от общественности.

Журналисты отмечают, что исследования, включающие искусственное заражение участников, могут дать результаты быстрее, чем полевые эксперименты, в рамках которых исследователи ждут, пока участники заразятся в реальном времени.

За последние сутки в Украине обнаружили 8641 нового больного коронавирусом. Из них детей - 390, медработников - 284.