ВОЗ обновила рекомендации о боротьбе с коронавирусом

ВОЗ усилила рекомендации о ношении масок. Фото: www.ukrinform.ua

Всемирная организация здравоохранения усилила рекомендации относительно ношения защитной маски в помещении и на улице в условиях пандемии коронавируса.

Носить маски рекомендуется в плохо проветриваемых помещениях, говорится в обновленной инструкции.

"ВОЗ рекомендует, чтобы граждане носили немедицинские маски в помещениях, например, в магазинах, на работе, в школах, и на улице, где невозможно придерживаться физической дистанции как минимум в 1 метр", - говорится в сообщении.

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ВОЗ рекомендует не носить маски во время занятий спортом и не использовать маски с клапанами.

"Лицевые щитки обеспечивают определенный уровень защиты и не должны рассматриваться как замена маскам", - прокомментировала ВОЗ.

Это 4-й пакет изменений к руководству ВОЗ о масках с начала пандемии коронавируса. Последние изменения были внесены в августе. Тогда ВОЗ призвала весь медицинский персонал носить маски, независимо от того, есть контакты с инфицированными или нет.

Впервые с сентября Всемирная организация здравоохранения зафиксировала снижение количества новых случаев Covid-19 в мире.