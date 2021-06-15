ВОЗ изучит опасный побочный эффект, который возникает после прививки Pfizer

Всемирная организация здравоохранения изучит возможную связь между случаями воспаление сердечной мышцы, миокардита, и вакцинацией от коронавируса препаратом Pfizer.
Об этом сообщила помощница председателя ВОЗ Марианджела Симао.
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"Мы выясняем, является ли миокардит следствием вакцинации или взаимосвязи нет", - прокомментировала она.
По ее словам, информация о таких случаях поступает из США и Израиля.
Позже ВОЗ обнародует результаты исследования.
Израильские врачи выяснили, что вакцинация от коронавируса препаратом компании Pfizer может вызвать воспаление сердечной мышцы - миокардит.
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