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вторник, 15 июня 2021 11:45

ВОЗ изучит опасный побочный эффект, который возникает после прививки Pfizer

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ВОЗ изучит опасный побочный эффект, который возникает после прививки Pfizer
Вероятно Pfizer может вызвать миокардит у вакцинированных. Фото: dentistry.co.uk

Всемирная организация здравоохранения изучит возможную связь между случаями воспаление сердечной мышцы, миокардита, и вакцинацией от коронавируса препаратом Pfizer.

Об этом сообщила помощница председателя ВОЗ Марианджела Симао.

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"Мы выясняем, является ли миокардит следствием вакцинации или взаимосвязи нет", - прокомментировала она.

По ее словам, информация о таких случаях поступает из США и Израиля.

Позже ВОЗ обнародует результаты исследования.

Израильские врачи выяснили, что вакцинация от коронавируса препаратом компании Pfizer может вызвать воспаление сердечной мышцы - миокардит.

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