Восточным побережьем США прошелся снегопад: фото та видео

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Восточное побережье США накрыли мощные снегопады, из-за которых многие дома остались без электричества.

Об этом сообщает CNN.

Также там отменили авиарейсы. 55 млн человек – от средней Атлантики до Новой Англии – получили предупреждение о сильной вьюге.

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"В общей сложности в ночь на 29 января в некоторых районах выпало до 15 см снега, ожидается, что его будет больше", - говорится в сообщении.

В Нью-Йорке снег идет непрерывно. Жителей города призвали воздержаться от поездок. Также в городе наблюдаются проблемы с работой метро.

25 января в аэропорту Стамбула из-за сильного снегопада отменили авиарейсы и в Украину. Аэропорт Стамбула впервые закрыли из-за неблагоприятных погодных условий с момента его открытия в 2019 году. Сильная метель накрыла значительную часть турецкого мегаполиса слоем снега толщиной 40 см. Все междугородные автобусные сообщения остановили.