Восточным побережьем США прошелся снегопад: фото та видео

 
Ексклюзивы
1/5
Как женщинам выжить во время атаки России: в Киеве учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Как женщинам выжить во время атаки России: в Киеве учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Просмотров: 666
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
Просмотров: 1494
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 999
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
5 Просмотров: 2664
Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделя политиков в фото
Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделя политиков в фото
1 Просмотров: 6435
Защитники Крут до последнего надеялись на подкрепление из Киева
Защитники Крут до последнего надеялись на подкрепление из Киева
Просмотров: 1197
"Никакие решетки на танках не спасут": как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
"Никакие решетки на танках не спасут": как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
Просмотров: 12762
Вагоны метро превратили в квартиры с плохими привычками: кто и зачем раскрасил подземный транспорт
Вагоны метро превратили в квартиры с плохими привычками: кто и зачем раскрасил подземный транспорт
Просмотров: 2349
"Спаниэль умирает. Кто-то выбросил!" - как спасают собак и кошек в самом большом приюте Украины
"Спаниэль умирает. Кто-то выбросил!" - как спасают собак и кошек в самом большом приюте Украины
Просмотров: 2961
Полиция, автозаки и сотни людей: что происходило под Апелляционным судом Киева - фото, видео
Полиция, автозаки и сотни людей: что происходило под Апелляционным судом Киева - фото, видео
Просмотров: 4276
Фото
Все фото
7
8
7
3
7
Восточным побережьем США прошелся снегопад: фото та видео
Восточным побережьем США прошелся снегопад: фото та видео
Впервые за 13 лет в Белом доме появилась кошка
Впервые за 13 лет в Белом доме появилась кошка
Мощный шторм Ana унес жизни более 70 человек
Мощный шторм Ana унес жизни более 70 человек
Украинские военные уничтожили с неба базу боевиков
Украинские военные уничтожили с неба базу боевиков
Во Франции объявили общенациональную забастовку
Во Франции объявили общенациональную забастовку
Видео
Все видео
Бельгия будет выдавать паспорта с комиксами на страницах
Бельгия будет выдавать паспорта с комиксами на страницах
Стрельба на границе Таджикистана и Кыргызстана: состоялись экстренные переговоры сторон
Стрельба на границе Таджикистана и Кыргызстана: состоялись экстренные переговоры сторон
В Грузии на бывшее консульство РФ спроектировали огромный флаг Украины: фото и видео
В Грузии на бывшее консульство РФ спроектировали огромный флаг Украины: фото и видео
В зоопарке умер самый старый в мире самец гориллы
В зоопарке умер самый старый в мире самец гориллы
CNN назвал Харьков "российским городом"
CNN назвал Харьков "российским городом"
Интервью
1/5
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 5841
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1593
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1584
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 828
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6471
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
28 января 2022
1 Просмотров: 720
Із сейшельської пальми видніше
10 січня Зеленський виставив в інстаграмі картонну дурилку. На ній він у президентському кабінеті за робочим столом. Мовляв, трудовий рік розпочато. ...
воскресенье, 30 января 2022 00:42

Восточным побережьем США прошелся снегопад: фото та видео
7

  Комментировать

Фото: Reuters

Восточное побережье США накрыли мощные снегопады, из-за которых многие дома остались без электричества.

Об этом сообщает CNN.

Также там отменили авиарейсы. 55 млн человек – от средней Атлантики до Новой Англии – получили предупреждение о сильной вьюге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стамбул продолжает страдать от мощных снегопадов: фото и видео

"В общей сложности в ночь на 29 января в некоторых районах выпало до 15 см снега, ожидается, что его будет больше", - говорится в сообщении.

В Нью-Йорке снег идет непрерывно. Жителей города призвали воздержаться от поездок. Также в городе наблюдаются проблемы с работой метро.

25 января в аэропорту Стамбула из-за сильного снегопада отменили авиарейсы и в Украину. Аэропорт Стамбула впервые закрыли из-за неблагоприятных погодных условий с момента его открытия в 2019 году. Сильная метель накрыла значительную часть турецкого мегаполиса слоем снега толщиной 40 см. Все междугородные автобусные сообщения остановили.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Восточным побережьем США прошелся снегопад: фото та видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Покалеченные судьбы&quot;- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба
"Покалеченные судьбы"- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба 2 Просмотров: 33354
Есть единственное желание: днепровский стрелок разговорился в суде
Есть единственное желание: днепровский стрелок разговорился в суде Просмотров: 26325
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным 5 Просмотров: 16210
&quot;Никакие решетки на танках не спасут&quot;: как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
"Никакие решетки на танках не спасут": как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
14
 Просмотров: 12762
Семь областей находятся на грани локдауна: обновили карантинные зоны
Семь областей находятся на грани локдауна: обновили карантинные зоны Просмотров: 8613
Мир
Moderna начала испытывать на людях вакцину против ВИЧ
Moderna начала испытывать на людях вакцину против ВИЧ Просмотров: 18
Протесты в Казахстане: президент Токаев рассказал о своем приказе стрелять
Протесты в Казахстане: президент Токаев рассказал о своем приказе стрелять Просмотров: 234
В Италии переизбрали 80-летнего президента
В Италии переизбрали 80-летнего президента Просмотров: 189
В Италии продлили запрет на въезд для украинцев
В Италии продлили запрет на въезд для украинцев Просмотров: 351
В Apple будут судиться с украинским режиссером из-за названия фильма
В Apple будут судиться с украинским режиссером из-за названия фильма Просмотров: 855
Больше всего комментируют
5
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным
5
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
5
Между Украиной и США растет напряжение - CNN
3
ГБР пришло с обыском к "слуге" из группы Разумкова
2
"Покалеченные судьбы"- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба
Голосов: 1116
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть